Courtois, che tegola: si fa male e lascia ritiro del Belgio

Il Belgio del CT Domenico Tedesco dovrà fare a meno del proprio numero uno Thibaut Courtois per sfidare la Germania in amichevole. L'estremo difensore anche del Real Madrid , infatti, ha avuto un problema all’adduttore che lo ha obbligato a dire addio al ritiro dei Diavoli Rossi.

A renderlo noto, con un comunicato ufficiale, proprio la Nazionale belga. Solamente venerdì sera, Courtois era stato regolarmente in campo per la prima partita valida per le qualificazioni a Euro 2024, sfida che ha visto proprio il Belgio imporsi contro la Svezia per 3-0 grazie al tris firmato da Romelu Lukaku, attaccante dell'Inter.