Courtois deluso: “Mi sento più apprezzato in Spagna che in Belgio”

Non sempre una stella dello sport è popolare nel proprio paese. O perlomeno può non riscuotere lo stesso successo che ha altrove. E’ il caso di diversi calciatori, famosi nei propri campionati e meno noti in patria. Sorprendentemente sembra essere il destino di Thibaut Courtois. L’estremo difensore, infatti, non si sente particolarmente apprezzato nel suo Belgio.

PARADOSSO

Il portiere del Real Madrid ha fatto una considerazione particolare ai microfoni di HLN: “Ho trascorso tre anni fantastici all’Atletico, ho ricevuto elogi da tutto il Belgio. Sono diventato atleta dell’anno e pensavo di stare bene. Oggi ho la sensazione che tutto quello che faccia sia in qualche modo percepito come normale. La mia prestazione nella sfida contro il Valladolid, per esempio, sembrava che non importasse a nessuno. Sembra quasi che non valga la pena di giocare ad alto livello nel più grande club del mondo. Posso capire che Romelu Lukaku abbia vinto il trofeo di miglior calciatore belga all’estero. Meritava il premio, gliel’ho anche detto, ma non essere nominato per lo sportivo dell’anno mi sembra ridicolo, viste le altre nominations. Sembra che mi apprezzino più in Spagna”.