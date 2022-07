Courtois: “Il Real Madrid ha ancora fame. Mondiale renderà tutto più difficile”

Il portiere Blancos pronto alla nuova stagione.

Redazione ITASportPress

Thibaut Courtois è tornato dalle vacanze e ha le idee chiare per la nuova stagione alle porte del Real Madrid. Dopo aver vinto Liga e Champions League, il portiere belga ha ancora, così come tutto l'ambiente Blancos. Ai canali ufficiali del club, come ripreso anche da Marca, l'estremo difensore ha commentato i temi caldi del momento guardando anche al futuro.

RIPRESA - "Ho avuto il tempo di rilassarmi e schiarirmi le idee. Giocare con i bambini, passare del tempo con la mia famiglia e gli amici è stato gratificante perché durante la stagione si pensa solo alla prossima partita. Durante le prime tre settimane ho lasciato libero il mio corpo. Mi sono riposato e non ho fatto nessun allenamento. Poi mi sono allenato in palestra e poi in campo, sono guarito dall'infortunio e il mio fisico si sente pronto per iniziare il pre-campionato", il commento di Courtois.

TRA PASSATO E FUTURO - "I complimenti per aver vinto la Champions League sono stati tanti. Ho sentito grandi elogi soprattutto dopo la finale di Coppa dei Campioni contro il Liverpool. Questo mi ha reso molto felice. I tifosi mi ricordano sempre l'importanza di tali successi. L'impatto che questi trionfi hanno in loro non si scorsa. Vincere la Champions League con il miglior club del mondo è stato un onore. I sogni diventano realtà". E per la prossima annata: "Non vedo l'ora di iniziare. Il Real Madrid tira fuori il meglio di sé. La squadra ha molta fame e tutto inizia molto presto dato che abbiamo la Supercoppa Europea. Il Mondiale in Qatar renderà la stagione ancora più intensa di qualsiasi altro anno".