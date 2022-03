Courtois out dai migliori 10 portieri al mondo per Four Four Two: “Non dovrebbero votare”

Il portiere ritiente che per dare giudizi sui calciatori bisognerebbe essere degli esperti o delle leggende del pallone

Per Carlo Ancelotti è il portiere più forte al mondo. Eppure, Thibaut Courtois , estremo difensore del Real Madrid e del Belgio , per la nota rivista Four Four Two non rientra neppure nella lista dei 10 più bravi. Insomma, qualcosa non quadra.

A rispondere a questa "critica" neppure tanto indiretta, è stato lo stesso giocatore che intervistato dal canale Youtube di Miguel Serrano, ha dichiarato: "Non so cosa dire, si qualificano da soli. Non c'è nemmeno Donnarumma in questa lista, quindi non so se si tratti di un errore o cosa", ha esordito con calma apparente Courtois. "Ognuno ha la sua opinione, ma l'impressione è che queste persone che votano per il premio non hanno nemmeno idea (di quel che fanno) ed è un problema del calcio. Per me devono votare degli ex calciatori o allenatori, comunque persone che abbiano idea. Nel caso dei portieri dovrebbe votare gente come Van der Sar, Cech, Casillas".