Courtois sfida ancora Messi: “Rigore parato? Dovrò ripetere quella prova altrimenti…”

Il portiere del Real Madrid pensa al ritorno degli ottavi di Champions contro il Psg

Weekend di campionato poi sarà tempo di tuffarsi nella Champions League. Lo sanno bene in Spagna dove i media iberici già pensano al big match tra Real Madrid e Psg, valido per il ritorno degli ottavi. Ci pensa anche il portiere Blancos Thibaut Courtois che, intervenuto nel secondo episodio del suo podcast, ha parlato del momento della squadra e del desiderio di ribaltare l'esito del match contro i parigini.

MOMENTO - "È stato un mese caratterizzato da alti e bassi. L'eliminazione in Copa del Rey è stata inaspettata, la partita di Parigi non è andata bene ma è ancora tutto aperto e speriamo di rimontare", ha spiegato Courtois . "Al Bernabéu è già successo. Poi dobbiamo continuare a vincere in campionato: manca poco alla fine e tutti vogliono battere il Real Madrid. Abbiamo perso qualche punto lungo il percorso, ma vogliamo vincere".

SFIDA - Particolare sfida nella sfida quella che andrà in scena con Messi e che ha già visto, solo in parte, il portiere belga vincere il personalissimo duello dagli undici metri con il rigore parato all'andata: "Ovviamente è stato un momento speciale ma se non passeremo il turno significherà poco o niente. Quindi dovrò ripetere quella prestazione per far sì che significhi qualcosa".