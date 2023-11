Courtois si dà all’automobilismo, ha una scuderia che correrà in F4

Curiosa novità annunciata da Thibaut Courtois. Il portiere del Real Madrid, momentaneamente ai box per infortunio, ha ufficializzato la sua personalissima entrata nel mondo dell'automobilismo. Lo ha fatto tramite profili social e con la creazione di una scuderia, la quale correrà in Formula 4. A quanto pare, inoltre, come auto avrà a disposizione delle Tatuus e come motore l’Autotecnica Motori-Abarth che gli permetteranno di fare una prima apparizione nel magnifico sport dei motori. Il debutto del portiere è fissato per il weekend del 10-12 maggio nel Circuito di Navarra. Di seguito anche il comunicato della Fia per la nascita della scuderia: "La F4 rappresenta un passaggio riconosciuto a livello mondiale. Consente ai piloti di confrontarsi con i migliori giovani talenti di tutto il mondo". Ricordiamo poi che Thibaut Courtois non lascerà il mondo del calcio. Una volta concluso il suo periodo di convalescenza tornerà a difendere i pali del Real Madrid.