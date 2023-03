Courtois si sposa, l’invitato speciale è… Florentino Perez

"Abbiamo già l'appuntamento, un luogo magico. Sarà una cerimonia riservata, romantica e divertente, con una grande festa in cui non mancherà la musica. Adoriamo ballare il reggaeton". Sono state queste alcune delle parole di Thibaut Courtois e della sua futura moglie Mishel Gerzig a Vanity Fair e riportate anche da Marca.

La coppia ha spiegato di essere pronta per la cerimonia e che, per l'occasione, ci sarà anche un invitato speciale che, per ora, non ha ancora confermato la sua presenza. " Abbiamo invitato Florentino Pérez al nostro matrimonio e speriamo che possa venire", ha rivelato la donna.

E proprio sul numero uno del Real Madrid, il portiere belga ha spiegato: "Ci vado d'accordo. È il capo, certo. Vuole che vinciamo. Mi piace il suo stile, è molto vicino alla squadra. Non perde una partita, qualcosa che io non l'avevo visto prima in nessun altro presidente. Ti chiede molto, ma è un grande presidente. Ha ottenuto tutto. Non è che ci mandiamo messaggi su WhatsApp (ride ndr), ma parliamo prima e dopo le partite. Poi viene sempre a chiacchierare con Mishel, con le famiglie in generale di tutti noi giocatori", le parole di Courtois sul presidente del Real.