Courtois, un figlio segreto con l’ex vicina di casa…

Il portiere del Real Madrid Thibaut Courtois ha avuto una storia con una bella ex modella ai tempi del Chelsea dalla quale è nato Enzo che oggi ha 2 anni, ma che lui non vuole riconoscere. I due si frequentavano anche in ritiro e, come riporta il Daily Star, fu un colpo di fulmine travolgente nonostante la donna fosse sposata. La storia, però, termina quando quando Elsa, resta incinta. Sembra che Courtois le abbia chiesto di abortire, anche se la ragazza decise anche di separarsi dal marito.

Lei non ne ha voluto sapere e a settembre del 2017 è nato Enzo. Intato Courtois è stato acquistato da Real Madrid ma la vicenda non è certo sparita nonostante il passaggio dall’Inghilterra alla Spagna. Infatti, secondo il tabloid, la donna vuole che il belga riconosca il bambino. Vedremo come si concluderà questa particolare storia…