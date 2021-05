Courtois: “Vincere trofeo col Belgio e Champions col Real miei sogni d’infanzia”

Il portiere blancos vive una grandissima stagione tra i pali del Real

Il portiere del Real Madrid e della Nazionale belga Thibaut Courtois si racconta a 360°. Una stagione fenomenale per l'estremo difensore ancora in lotta col proprio club per la Liga e la Champions League. Parlando a Telefoot, il classe 1992 ha raccontato quali sono i suoi obiettivi stagionali e quelli che sono da sempre i suoi sogni nel cassetto.

"Al Real Madrid sai che la pressione ci sarà sempre. Sono la squadra più grande del mondo e quando vinci un trofeo questo è ciò che rende divertente giocare per il Real Madrid", ha esordito Courtois. "Il Real Madrid è la squadra più grande del mondo, tu puoi sentire la pressione dei tifosi. È davvero un'altra dimensione del mondo del calcio". "Mi sento sempre più importante al Real Madrid. Non avrei mai immaginato di poter arrivare in una squadra così, ci penso ogni volta che arrivo allo stadio ... Questa la mia stagione migliore? Dipende se alla fine vinciamo i titoli oppure no. Perché alla fine è quello che conta" , ha detto con sincerità l'estremo difensore belga.