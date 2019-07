Coutinho-Barcellona, divorzio in vista: lo cerca il PSG, ma lui…

Sembra ormai arrivata ai titoli di coda l’avventura catalana di Philippe Coutinho. L’attaccante brasiliano ha fatto capire chiaramente di non essere intenzionato a continuare con il Barcellona. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, non mancherebbero contrasti tra il giocatore e la dirigenza. Frizioni insanabili che spingerebbero inevitabilmente il verdeoro all’addio. Su di lui ci sarebbe il Paris Saint-Germain, fortemente interessato, specialmente in caso di addio a Neymar. Tuttavia, Coutinho ha le idee chiarissime: il giocatore sta spingendo per trasferirsi in Premier League, preparando la via ad un ritorno clamoroso. Infatti, lo aspetterebbe il Liverpool, la squadra che lo ha lanciato a livello internazionale.