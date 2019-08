Coutinho-Bayern Monaco, tutto fatto: prestito con opzione d’acquisto a 120 milioni

Il Barcellona ha annunciato in mattinata l’accordo con il Bayern Monaco per la cessione di Philippe Coutinho. L’attaccante brasiliano, come era stato anticipato nella giornata di ieri, vestirà la maglia numero 10 del club bavarese.

Il club catalano ha comunicato i dettagli della formula con cui le due società hanno concluso l’affare: si tratta di un prestito oneroso con diritto di riscatto. Il Bayern Monaco pagherà il prestito 8,5 milioni di euro, oltre che, per intero, lo stipendio di Coutinho per la stagione 2019-2020. Il club tedesco avrà inoltre un’opzione di acquisto fissata a 120 milioni di euro.

PRIME PAROLE – Anche il Bayern Monaco ha pubblicato le prime immagini di Coutinho con le sue parole rilasciate al sito ufficiale: “Per me questo trasferimento rappresenta una nuova sfida in un nuovo Paese, in uno dei migliori club d’Europa. Non vedo l’ora di iniziare. E come il Bayern, anche io ho grandi ambizioni”.