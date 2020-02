Coutinho-Bayern, sarà addio: lo sconto del Barça non convince i bavaresi

Philippe Coutinho a fine stagione saluterà il Bayern Monaco. In Germania non hanno dubbi. Il giocatore in prestito dal Barcellona è ormai fuori dal progetto di Hans-Dieter Flick e da giugno potrà così fare ritorno in Catalogna. A riportarlo è la Bild.

Il giocatore dopo l’addio di Kovac non ha più giocato e il Bayern aveva già fatto sapere al Barcellona che non avrebbe mai sborsato i 120 milioni chiesti dai blaugrana per il riscatto. La dirigenza spagnola ha quindi abbassato le richieste intorno ai 90 milioni, ma nemmeno questo è bastato per convincere il Bayern.

Un mancato riscatto dunque che sa di bocciatura tecnica e che non ha nulla a che fare con la richiesta economica. Il Barcellona dovrà quindi trovare un’altra casa al brasiliano.