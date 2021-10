Coutinho, gol dopo 1 dall’ultima volta: “Il passato è come cicatrice che mi ha reso più forte”

Il brasiliano non segnava col Barcellona dal novembre 2020

C'è anche il timbro di Philippe Coutinho nel 3-1 del Barcellona al Valencia. Il fantasista brasiliano è tornato protagonista in maglia blaugrana e ha potuto festeggiare il gol a quasi un anno dall'ultima volta con la t-shirt dei catalani. L'ex Inter, Liverpool e Bayern Monaco non siglava una rete per la società spagnola dal 29 novembre del 2020 e a Barca TV ha espresso tutta la sua gioia per questo momento speciale.