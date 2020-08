Coutinho, la svolta: con Koeman sarà importante per il Barcellona

Fresco di Triplete con la maglia del Bayern Monaco, per Philippe Coutinho è tempo di fare ritorno al Barcellona, squadra che ne detiene il cartellino. Il suo futuro sembrava in bilico fino a poche ore fa quando lo stesso calciatore aveva ammesso di non conoscere il proprio destino. Adesso, dalla Spagna, sono sicuri che il progetto del neo mister Ronald Koeman vedrà il trequartista protagonista.

Coutinho: con Koeman centrale nel progetto blaugrana

Philippe Coutinho giocherà con il Barcellona nella prossima stagione. Secondo le indiscrezioni riportate da Mundo Deportivo, Ronald Koeman ha parlato al telefono con il centrocampista brasiliano e, oltre a congratularsi con lui per aver vinto la Champions League, gli avrebbe confidato di contare molto su di lui in vista della prossimana annata. Coutinho sarà un “giocatore importante” del progetto dell’olandese. La prossima settimana il giocatore farà ritorno dalle brevi vacanze e si metterà a disposizone del mister per una nuova avventura a tinte blaugrana.

