Coutinho, l’agente apre al Tottenham: “Nessun problema col presidente…”

Il futuro di Coutinho sarà lontano dal Bayern Monaco e probabilmente anche dal Barcellona club che ne detiene il cartellino. Il destino del brasiliano anche ex Inter e Liverpool resta un rebus ma molto probabilmente lo vedrà approdare di nuovo in Premier League.

Insistenti le voci di un suo passaggio al Tottenham dove, però, la scorsa estate non era andato per motivi che restavano fino a poche ore fa misteriosi. Si era parlato di dissidi tra Coutinho e il patron Daniel Levy, ma a smentire ogni problema ci ha pensato, come riporta il Mirror, l’agente del calciatore Kia Joorabchian: “Philippe Coutinho non ha alcun problema personale con Daniel Levy e il Tottenham e ciò che è stato detto è completamente falso”, ha spiegato il procuratore. “L’accordo non è stato formalizzato in passato per motivi finanziari”.

Una spiegazione che apre quindi ad un futuro nuovo contatto tra le parti. Il trequartista potrebbe fare ritorno in terra inglese dove sbocciò con la maglia del Liverpool…