Coutinho, l’agente: “Barcellona? Ha il Liverpool nel cuore”

L'agente del calciatore brasiliano ribadisce l'amore di Coutinho per la maglia del Liverpool.

Il tecnico del Barcellona Ronald Koeman, ha annunciato che Coutinho resterà al Barcellona e anzi, dovrebbe essere convocato in occasione della terza partita di campionato, che vedrà il Barcellona scendere in campo contro il Getafe . Dopo oltre nove mesi si avvicina il ritorno in campo per l'ex calciatore dell'Inter.

PROCURATORE - Nel frattempo l'agente del brasiliano Kia Joorabchian, ha fatto il punto della situazione per quel che riguarda il suo assistito ai microfoni di Sky Sports e ha dichiarato che il Liverpool è radicato nel cuore del calciatore del Barcellona; "Voleva vincere con loro il titolo in Inghilterra. Ha una grande affinità con loro". Lo stesso Coutinho, ha infatti, rifiutato quest'estate, proposte dalla Premier League, per non andare in competizione contro la sua ex squadra.