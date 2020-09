Coutinho si riprende il Barcellona: eletto MVP del trofeo Gamper. “Mi era mancato il Camp Nou”

Philippe Coutinho è tornato. In casa Barcellona si godono il brasiliano che nella scorsa stagione ha vinto tutto ma con la maglia del Bayern Monaco. L’ex anche di Liverpool e Inter, dopo aver passato la scorsa annata a Monaco di Baviera è tornato in Catalogna per essere al centro del nuovo progetto. Tra i migliori delle prime uscite, il trequartista o attaccante sta piano piano riconquistando la fiducia di tutto l’ambiente. L’ennesima prova eccellente gli ha permesso di vincere il premio come MVP del Trofeo Gamper, la partita che ogni anno i blaugrana organizzano prima dell’inizio vero e proprio della stagione.

Coutinho MVP: “Mi è mancato giocare al Camp Nou”

Nonostante il gol della vittoria sia arrivato da Antoine Griezmann, l’ambiente blaugrana ha eletto Coutinho come MVP della partita. Il brasiliano è stato senza dubbio il più attivo sul terreno di gioco creando diverse occasioni da gol ed è parso già in buona forma. Ai microfoni della tv ufficiale del Barcellona, il calciatore ha commentato: “Sono molto felice. Mi è mancato giocare in questo stadio”. E ancora: “La prima partita al Camp Nou e la Liga inizieranno tra una settimana, stiamo lavorando molto duramente e siamo concentrati sulla nuova stagione. Ripeto non vedevo l’ora di giocare di nuovo al Camp Nou. Sono molto felice e lavoro duro per iniziare bene la stagione. Mi sento benissimo e spero solo che il mio ritorno a Barcellona possa andare bene. Sono molto motivato”.

INCIDENTE PICCANTE PER LA COMPAGNA DI UN CALCIATORE