Coutinho strizza l’occhio al Liverpool: “Non guardo al passato, ma sono molto felice per loro…”

L’esplosione con la maglia del Liverpool, poi il passaggio al Barcellona e una progressiva perdita di minutaggio e fiducia. Philippe Coutinho si ritrova, adesso, in prestito al Bayern Monaco ma il suo cartellino è ancora di proprietà dei blaugrana.

Il brasiliano sta provando a tornare ai livelli mostrati in Premier League, fino ad ora senza particolare successo. Per questo, tra le tante voci di mercato, diventano sempre più insistenti quelle che lo vorrebbero di ritorno alla corte di Jurgen Klopp. Lo stesso calciatore non ha fatto nulla per smentire i rumors. Anzi…

OCCHIOLINO – Nessun rimpiato da parte di Coutinho ma una sana positività e gioia per i suoi ex compagni. Parlando a Sports Illustrated, il brasiliano ha detto: “Il Liverpool sta andando avanti e cresce. Non è una sorpresa. Abbiamo visto la forza della squadra l’anno scorso quando il Liverpool ha vinto la Champions League. Sono molto felice per la squadra perché molti dei miei amici giocano lì. Non mi guardo indietro. Ho scelto una strada diversa, e ora sto facendo un percorso diverso. Sono concentrato sul realizzare il mio sogno e non mi guardo indietro”.