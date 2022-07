CR7-Manchester United, è rottura: il portoghese si allena da solo a Lisbona

Ma dal Portogallo, arriva una voce che smentisce tutto e che avvalora la tesi che Ronaldo ormai è in rottura con i Red Devils. Il giornalista portoghese, Pedro Sepulveda, ha twittato un video che vede Ronaldo arrivare al centro sportivo della Nazionale portoghese, a Lisbona, per allenarsi da solo. Insomma, l’avventura di CR7 al Manchester United, dopo un anno dal suo grande ritorno, potrebbe essere già finita. Dopo aver fatto ritorno all'Old Trafford a fine agosto scorso, la stagione di Cristiano Ronaldo e del Manchester United non è andata come da aspettativa. Uscito agli ottavi di Champions League contro l'Atletico Madrid, i Red Devils hanno concluso il campionato al sesto posto, sinonimo di qualificazione alla prossima Europa League. Nonostante questo, Ronaldo si è comunque reso decisivo: ha segnato 24 gol in 38 partite tra Premier League, Champions League e FA Cup.