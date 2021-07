Crespo dopo il Covid: “Sto bene e da lunedì torno a lavoro”

Il tecnico sta meglio ed è pronto a tornare ad allenare

Aveva destato qualche preoccupazione il caso di Hernan Crespo, allenatore del San Paolo, che aveva contratto il Covid nonostante pochi giorni prima avesse comunque ricevuto la dose numero uno del vaccino. Adesso, a distanza di una settimana, il mister ha voluto mandare un messaggio a tutti i suoi tifos: "Vorrei raccontarvi che sto bene, senza sintomi, e sto ancora rispettando l’isolamento e la quarantena come mi hanno indicato i medici", ha scritto l'ex Valdanito su Instagram. "Già lunedì sarò in grado di tornare a lavorare e riprenderò le mie attività con tanta voglia e con l’impegno di sempre. Grazie a tutti voi per i messaggi e per essermi stati vicini in questi giorni, grazie a Dio sto bene".