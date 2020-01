Crespo, nuova esperienza in Argentina: è l’allenatore del Defensa y Justicia

Hernan Crespo riparte dall’Argentina. L’ex attaccante di Inter e Lazio torna ad allenare dopo la non positiva esperienza al Banfield. El Vandanito è il nuovo tecnico del Defensa y Justicia, squadra che occupa la sedicesima posizione del campionato. Il quarantaquattrenne prende il posto di Mariano Soso che aveva lasciato il club per alcuni problemi con la dirigenza. Per Crespo si tratta della quarta esperienza su una panchina, dopo aver guidato in Italia le giovanili del Parma e il Modena nella stagione 2015-2016.

Il Defensa y Justicia ha dato l’annuncio attraverso i canali ufficiali anche social: “Benvenido Hernán Crespo a Defensa Y Justicia”, questo il tweet con il quale il club argentino ha annunciato il suo nuovo allenatore. Quest’oggi il club argentino affronterà il Talleres masarà Pablo de Muner a sedere sulla panchina, prima dell’arrivo a tutti gli effetti di Crespo.