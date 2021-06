Crespo positivo al Covid: aveva ricevuto dose vaccino 10 giorni fa

Il Vandanito ha contratto il coronavirus

Hernan Crespo, allenatore del San Paolo, è risultato positivo al coronavirus e dovrà restare isolato per i prossimi giorni. Valdanito, come tutta la squadra brasiliana, aveva ricevuto la prima dose del vaccino dieci giorni fa, precisamente lo scorso 17 giugno. Questo il tweet del club che annuncia la situazione relativa al mister: "Il tecnico Hernán Crespo è risultato positivo al Covid-19. È già in isolamento e assistito dal dipartimento medico del club. Durante la sua assenza, la squadra sarà guidata dall'assistente Juan Branda".