Crespo riparte dal Qatar: è il nuovo allenatore dell’Al Duhail

Nuova avventura per l'ex attaccante

Nuova avventura in panchina per Hernan Crespo . Dopo l’esperienza al San Paolo, l’ex attaccante argentino con un glorioso passato anche in Serie A allenerà l’ Al Duhail , club del campionato qatariota.

L'annuncio ufficiale è arrivato nelle scorse ore con una nota apparsa sui canali social e sul sito del club: "La dirigenza del club ha ufficialmente ingaggiato l'allenatore argentino Hernan Crespo per guidare la prima squadra. Il tecnico era arrivato a Doha per occuparsi della preparazione della squadra in attesa della partecipazione alla nuova edizione della AFC Champions League. L'Al Duhail parteciperà al quarto girone, le sue partite si terranno a Buraidah, in Arabia Saudita, all'inizio di aprile. Crespo è una delle persone che si è distinto nel calcio mondiale durante la sua carriera con River Plate, Parma, Lazio, Inter, Chelsea, Milan e Genoa. Ha anche partecipato con il suo paese a molte partite internazionali ed è stato scelto dalla International Football Association (FIFA) come uno dei primi 100 calciatori. Crespo ha allenato in precedenza la squadra brasiliana del Sao Paulo dopo aver ottenuto il successo con il Defensa y Justica".