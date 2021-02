Crespo se ne va da vincente, l’addio al Defensa y Justicia è social: “Grazie per l’amore e la fiducia incondizionata”

Hernan Crespo lascia la panchina del Defensa y Justicia e lo fa da assoluto vincente. L’ex attaccante argentino ha deciso di chiudere la sua esperienza alla guida del club dopo aver vinto il primo trofeo internazionale alla squadra alzando al cielo la Copa Sudamericana, dopo il successo in finale per 3-0 sul Lanus.

La decisione del tecnico è stata comunicata dal diretto interessato anche via social con un lungo messaggio apparso sul profilo Instagram del Vandanito.

Crespo: addio social

“Voglio con queste parole e attraverso questo mezzo comunicare che io e il mio staff tecnico lasciamo il Defensa y Justicia, grati per essere stati accolti con rispetto, affetto e fiducia nel nostro lavoro”, ha esordito Crespo. “È stato un anno di grande impegno e passione per provate a portare avanti la nostra idea di gioco. Voglio ringraziare tutti per l’amore e la fiducia incondizionata. Grazie alla società e ai vertici dirigenziali, grazie ai giocatori per essersi messi a disposizione e grazie alle tante persone che, nonostante l’anno difficile per tutti, ci hanno sempre dato grande affetto”.

Secondo i media argentini per Crespo sarebbe già pronta una nuova avventura in Brasile alla guida del San Paolo di Dani Alves.