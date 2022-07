Criscito, debutto agrodolce con Toronto: “Grazie per l’accoglienza. All for one”

Insigne spettatore in tribuna causa infortunio, ma c'è comunque un italiano in campo, e da titolare, nel Toronto FC. Parliamo di Domenico Mimmo Criscito . L'ex capitano del Genoa, infatti, ha fatto proprio esordio in MLS con la nuova formazione nella sfida pareggiata controi San José Earthquakes.

Per l'italiano, ottanta minuti positivi fatti di generosità e sicurezza nella sua posizione. Poi, il cambio con tanto di beffa finale sul risultato. Infatti, i suoi erano avanti per 2-1 fino ai minuti di recupero quando, purtroppo, è arrivata la beffa del 2-2.

Proprio per questo il commento social di Criscito alla serata è stato agrodolce: "Molto contento per l’esordio con il Toronto FC. Peccato aver preso gol all’ultimo minuto ma guardiamo avanti", le parole su Instagram dell'ex Genoa, "Mercoledì ci aspetta un’altra partita importante.. grazie mille ai tifosi per l’accoglienza che mi avete regalato.. ALL FOR ONE". Vedremo se nella notte tra mercoledì e giovedì prossimo, contro i Chicago Fire, l'esito della sfida potrà essere migliore.