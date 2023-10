Crisi United, il caso Antony provoca dimissioni in massa dei dipendenti

Si scatena la rivoluzione in casa ManchesterUnited, con diversi dipendenti che hanno deciso di protestare contro il reintegro di Antony in squadra. Il calciatore è ancora sotto indagine riguardo le accuse di violenza domestica alla ex compagna, che all'epoca era addirittura incinta. Inoltre, altre due donne hanno denunciato il brasiliano sempre per lo stesso motivo. Così l'intero ambiente Red Devils ha deciso di combattere con forza questa brutta immagine data al club, che tentava di ripulirsi dalle scorie lasciate da Mason Greenwood. I dipendenti hanno quindi deciso di dimettersi in massa per contrastare le decisioni dei piani alti e tentare, in un modo o nell'altro, di allontanare nuovamente il calciatore. Almeno finché le indagini non saranno concluso e lo stesso ritenuto innocente. Lo riporta il Daily Mail.