Cristian Rodriguez: “Cavani? Se verrà in Uruguay sarà per giocare con me al Penarol…”

Continua il tormentone relativo al futuro di Edinson Cavani. L’attaccante, in scadenza di contratto con il Paris Saint-Germain, potrebbe fare ritorno in Sud America, dove ad aspettarlo c’è il Penarol, club nel quale milita anche l’ex centrocampista del Parma Cristian Rodriguez. E proprio Rodriguez, a FM Radio Sol, si è così espresso sull’ex centravanti del Napoli.

CERTEZZA – “L’unica cosa che ho da dire è che se verrà da queste parti lo farà per giocare al Penarol con me, ho la sua autorizzazione per dirlo. Gli altri possono dire quello che vogliono, ma se verrà in Uruguay sarà per il Penarol”.

CAVANI, RITORNO DI FIAMMA CONL’ATLETICO MADRID