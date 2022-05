Cristiano Ronaldo, 19 anni dopo niente Champions League…

Il Manchester United fuori dalla Champions: per CR7 è un dato record, in negativo...

Il 4-0 subito sul campo del Brighton ha definitivamente chiuso ogni speranza di Champions League 2022/23 per il Manchester United. La formazione guidata da Rangnick non è riuscita a qualificarsi per la Coppa dalle grandi orecchie e, clamorosamente, anche Cristiano Ronaldo, se dovesse rimanere nel club, starà senza torneo dopo 19 anni. Annata particolarmente negativa per il portoghese che per seconda volta in assoluto in carriera, non si è qualificato con il suo club per tale competizione.