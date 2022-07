Cristiano Ronaldo, 300 milioni per dire sì all’Arabia Saudita: l’offerta monstre

Trecento milioni di euro. Sarebbe questa la cifra che dall'Arabia Saudita starebbero offrendo a Cristiano Ronaldo . Secondo quanto riferisce TVI, l’offerta monstre per convincere CR7 ad accettare la destinazione è davvero incredibile. Un totale di 300 milioni appunto di cui ben 250 d'ingaggio in due anni (125 a stagione), 30 per il Manchester United e 20 all'agente Mendes.

Non si conosce quale sia stata la risposta del diretto interessato anche se secondo Record sarebbe stata, per ora, spedita al mittente in quanto l'intenzione di CR7 sarebbe quella di competere ancora ad alti livelli e in Champions League.