Cristiano Ronaldo al Barcellona: l’ex candidato alla presidenza lancia la provocazione

Toni Freixa ha parlato del possibile ingaggio del portoghese da parte del Barcellona

MOMENTO - Freixa , ex candidato alla presidenza del Barcellona , è intervenuto nel corso della trasmissione in onda su Betevé, commentando quello che sarebbe un ipotetico affare per il club: "Cristiano Ronaldo al Barça? Se ci fosse un momento per fare questa follia, sarebbe questo", le sue parole.

Si tratta, come detto, di una provocazione, ma i fattori per rendere tutto questo qualcosa di più concreto potrebbero davvero esserci. Dopo l'addio di Messi dal Barcellona, che ha fatto seguito a quello di Luis Suarez l'anno prima, in casa catalana non si è trovato un vero leader e una figura in grado di entusiasmare il pubblico del Camp Nou. Neppure l'arrivo di Aguero ha compensato la situazione visti anche i suoi recenti problemi fisici. Il contemporaneo momento no del Manchester United, squadra dove milita adesso CR7, potrebbe fare il resto...