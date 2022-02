Cristiano Ronaldo ancora a bocca asciutta: record negativo come nel 2010

Il portoghese entra dalla panchina, non segna e il Manchester United pareggia contro il Burnley

Cristiano Ronaldo si è inceppato . Ebbene sì perché cinque partite senza un gol, per uno come lui è senza dubbio troppo. Anche contro il Burnley, l'asso portoghese non è riuscito ad essere decisivo con una rete. Questa volta, però, il tempo a disposizione per segnare è stato poco, dato che è entrato dalla panchina disputando solo 22 minuti.

Non capitava, infatti, dal 2010 che Cristiano Ronaldo rimanesse a secco per cinque gare di campionato di fila. All'epoca, il cinque volte Pallone d'Oro indossava la maglia del Real Madrid. L'inizio d'anno è stato pessimo per lui e per i Red Devils e se anche i suoi numeri parlino comunque di 14 gol segnati in 26 partite, in casa United anche i tifosi inziano a storcere il naso. Il matrimonio bis non sta andando come ci si sarebbe aspettati. I prossimi mesi potranno dire tanto di quello che sarà il futuro del centravanti e anche dello stesso club...