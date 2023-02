La rivelazione del nutrizionista di CR7: “I compagni ora seguono la sua dieta”

"Cristiano mi aiuta molto perché ormai non devo insegnargli niente. Ha costruito una vera e propria "scuola" e gli altri giocatori fanno quello che fa lui per migliorare le prestazioni. Da quando è arrivato Ronaldo, tutti si allenano più duramente e seguono una dieta più rigorosa. Non ho mai visto un club come questo, in cui i giocatori migliorano praticamente il 90% della loro composizione corporea ogni volta che li vedo. Hanno meno grasso, più muscoli e fanno tutti gli esercizi che fa Ronaldo”.