Cristiano Ronaldo apre nuovo hotel a Manchester

Nuovo investimento della stella portoghese

Non è solo uno dei calciatori più forti del mondo, Cristiano Ronaldo. Ha anche una sua catena alberghiera che si arricchisce sempre più di nuove strutture ricettive. Il portoghese dopo essersi accasato nuovamente al Manchester United, ha deciso di dare impulso alla sua attività imprenditoriale in terra inglese. Come riporta il Sun, l’ex numero 7 della Juventus, ha deciso di aprire tra 18 mesi il suo primo hotel nella città inglese. Ronaldo ha già diversi hotel sparsi in tutta Europa. Tra i più noti il Pestana CR7 Lifestyle Hotels, in seguito a un accordo con la società Pestana, avente sede a Madeira, l’isola portoghese nell’Atlantico dove Ronaldo è nato e cresciuto. Proprio a Funchal, capoluogo di Madeira, il calciatore ha aperto il suo primo albergo, per poi aprirne altri a Lisbona, Madrid e New York. Ora è il turno di Manchester, coinvolgendo così quasi tutte le città dove ha giocato, con la sola eccezione di Torino.