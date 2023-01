Al Nassr, Rudi Garcia: “Arrivo di Ronaldo in Arabia come quello di Pelé ai Cosmos”

L'allenatore Rudi Garcia ha paragonato l'arrivo di Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita al trasferimento di Pelé negli Stati Uniti nel 1970. Per il tecnico francese, il fatto che CR7 abbia lasciato l'Europa per giocare in Medio Oriente, è qualcosa di storico, simile a quando uno dei più grandi giocatori della storia del calcio ha vestito la maglia dei New York Cosmos dal 1975 al 1977.