Cristiano Ronaldo, aria d’addio allo United: contatti fitti con Jorge Mendes

CR7 furioso e scontento: vuole andare via dallo United

Non il ritorno che avrebbe sperato. Cristiano Ronaldo e il Manchester United non hanno vissuto un matrimonio bis fin qui molto felice. Problemi di risultati, di gestione del club e anche qualche faccia a faccia tra compagni stanno piano piano spezzando quello che si pensava sarebbe potuto essere un nuovo grande amore. Le cose, però, non sono andate come ci si aspettava e ora il portoghese starebbe premendo per andare via.