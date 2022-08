“Cristiano Ronaldo arrogante e intimidatorio”, le accuse della madre del ragazzo autistico aggredito

Non c'è pace per Cristiano Ronaldo , che oltre alle questioni legate al campo e al mercato, rischia di essere nuovamente citato in giudizio per i fatti dello scorso 9 aprile, quando al termine della partita contro l'Everton del suo Manchester United , ruppe lo smartphone di un ragazzo - che si è scoperto essere autistico - che lo stava riprendendo dandogli un colpo.

"Ho paura di uscire di casa. Ci stanno facendo passare per criminali e Ronaldo la vittima innocente", ha dichiarato la signora ammettendo una certa paura di dover far fronte ai tifosi fan di Cristiano Ronaldo. "Nella telefonata con lui non si è mai riferito a mio figlio chiamandolo per nome. Era solo 'il ragazzo'. Diceva: 'So che il ragazzo ha dei problemi'. Io gli ho risposto: 'Non ha problemi, ha una disabilità. Il problema sei tu". E ancora: "Ha detto: 'Mi dispiace' ma poi ha aggiunto: 'Non ho fatto niente di male' perché 'non aveva preso a calci, ucciso o preso a pugni nessuno'".