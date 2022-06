Cristiano Ronaldo ci ripensa? Nuovi dubbi su permanenza al Manchester United

Via dal Manchester United oppure no? Questa la domanda che si pongono i tifosi su Cristiano Ronaldo e che, secondo AS , si starebbe facendo, di nuovo, anche lo stesso portoghese. Secondo quanto si apprende, l'attaccante avrebbe nuovi dubbi sul proprio futuro derivanti dalla situazione della società, ferma sul mercato e apparentemente più debole delle future rivali di Premier League.

Il media spagnolo spiega come Cristiano Ronaldo non vorrebbe passare una delle sue ultime stagioni della carriera in mezzo alle difficoltà e fuori dalle ambizioni per vincere un trofeo e per questa ragione starebbe meditando bene il da farsi.