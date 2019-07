Cristiano Ronaldo consiglia Neymar: “Vada dove si sente felice. Mi piace vederlo giocare come vuole lui…”

Cristiano Ronaldo ha vinto l’ennesimo trofeo della sua carriera. L’asso portoghese, come anticipato nei giorni scorsi, ha ricevuto a Madrid il premio Marca Leyenda. In seguito alla cerimonia, CR7 ha poi rilasciato un’intervista proprio ai microfoni di Marca, dove ha toccato vari temi.

Non solo Champions League e Juventus, ma anche Real Madrid, mercato e…Neymar. Ebbene sì, la querelle tra il Psg, il brasiliano e il Barcellona interessa da vicino anche Cristiano Ronaldo che si è detto quasi un fan di O’Ney e del suo stile di gioco.

CONSIGLIO – “Non lo so cosa farà, è un grande giocatore e vado molto d’accordo con lui. Abbiamo registrato uno spot insieme di recente. Si parla molto di lui in ottica mercato: dal Real Madrid al Barcellona, fino alla Juventus… È il lavoro della stampa perché è necessario vendere ma penso che rimarrà a Parigi e, in caso contrario, dovrà andare dove si sente felice e dove può esprimere Il suo calcio, senza infortuni e senza altre preoccupazioni. Mi preoccupo perché mi piace vederlo giocare come vuole lui“, ha detto Cristiano Ronaldo.