Cristiano Ronaldo, doppietta decisiva: “Continuo finché mi reggono le gambe”

Autore di una doppietta contro l'Al Ahli, Cristiano Ronaldo ha contribuito in modo decisivo al 4-3 finale, permettendo al suo Al Nassr di salire a quota 15 punti nel campionato saudita. Sono solo 3 le lunghezze che separano la squadra del portoghese (dove militano fra gli altri anche Talisca, Brozovic e Mané) dalla vetta della graduatoria dalla capolista Al Ittihad, formazione in cui gioca il Pallone d'oro Benzema. Nel divertente 4-3 contro l'Al Ahli è andato a segno due volte anche Talisca. Non sono bastati agli avversari i gol di Kessie e Mahrez.