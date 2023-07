Cristiano Ronaldo è l’atleta più pagato al mondo nel 2023

Non smette di stupire Cristiano Ronaldo, questa volta anche fuori dal rettangolo di gioco. CR7 è infatti stato riconosciuto come l'atleta più pagato al mondo della scorsa annata, precisamente per il periodo tra maggio 2022 e lo scorso aprile. Il riconoscimento è arrivato dal Guinness World Records, con l'attaccante che ha segnato un picco di 136 milioni di dollari. Ma la cosa più curiosa non riguarda solo la cifra, immensa rispetto ai colleghi, ma l'origine di tanta ricchezza. Gran parte del denaro non arriva dal campo, una buona fetta si (46 milioni), ma il resto è tutto grazie a sponsorizzazioni e apparizioni del proprio marchio.