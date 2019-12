Cristiano Ronaldo e lo Sporting Lisbona di nuovo insieme per… un’accademia col suo nome

Cristiano Ronaldo e lo Sporting Lisbona di nuovo insieme. Non si tratta di un affare di calciomercato, ma il portoghese è pronto ad una vera “alleanza” con il suo vecchio club. Lo riporta Record che in prima pagina, questa mattina, informa come la società e l’attaccante starebbero pensando ad un nuovo progetto insieme.

Un’accademia del club portoghese col nome di Cristiano Ronaldo. Un progetto che prevede l’apertura di una scuola su scala globale. Interessati a questo affare anche Jorge Mendes e il presidente dello Sporting Varandas tra i quali i dialoghi sarebbero già partiti. “Alleanza con Ronaldo”, titola il quotidiano. Che scrive, appunto, come si potrà aprire un’Academy e non solo…