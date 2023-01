Cristiano Ronaldo e non solo: l’Al-Nassr vuole Modric e Sergio Ramos

Dopo l'annuncio ufficiale, oggi all' Al-Nassr sarà il giorno di Cristiano Ronaldo . Per il portoghese, presentazione e conferenza stampa con le prime parole dopo la firma sul contratto col club arabo. Poi, inizierà definitivamente la sua nuova era.

CR7, però, potrebbe non essere l'unica stella della formazione araba. Infatti, secondo Marca, la società starebbe pensando ad almeno altri due colpi ad effetto. Si tratterebbe di Luka Modric e Sergio Ramos .

I sauditi dell'Al-Nassr non si vogliono fermare al "solo" Cristiano Ronaldo e avrebbero contattato appunto anche il croato e lo spagnolo. Per quanto riguarda il primo, però, la risposta sarebbe già stata negativa. Diverso, invece, il discorso legato al difensore del Psg. Sergio Ramos, in scadenza di contratto con i francesi, sarebbe propenso, almeno, a riflettere sull'opportunità. Possibile quindi che lo spagnolo possa arrivare nell'estate 2023 mentre il croato un anno dopo, nel 2024.