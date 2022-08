Cristiano Ronaldo fa arrabbiare i compagni del Manchester United: “Sono stufi”

I compagni in Red Devils stufi dell'atteggiamento del portoghese.

Redazione ITASportPress

Cristiano Ronaldo vuole lasciare il Manchester United e sta facendo di tutto per cercare un altro club. Il portoghese potrebbe ricevere una mano, si fa per dire, anche dai suoi attuali compagni di squadra anche se non sarebbe certo una cosa positiva.

Infatti, secondo The Sun, buona parte dello spogliatoio dei Red Devils non vuole che la telenovela CR7 continui in quanto starebbe rovinando il morale dell'intero gruppo e ambiente. Da quanto si apprende, la situazione legata al futuro del portoghese avrebbe creato un clima molto brutto all'interno del club con diversi calciatori che sarebbero molto infastiditi da tutto questo.

Una fonte anonima avrebbe spiegato come tanti compagni di CR7 stiano considerando "infantile" l'atteggiamento dell'attaccante e come preferirebbero che venisse ceduto. "Sta iniziando davvero ad infastidire molti giocatori. Ha i suoi alleati nel gruppo, ma nonostante questo molti sono stufi del modo in cui si sta comportando".

Staremo a vedere, quindi, come si concluderà la vicenda legata al futuro di Cristiano Ronaldo.