Cristiano Ronaldo fuori forma? Eppure vince la gara di sprint con i compagni…

L'attaccante portoghese carico per la stagione cerca di essere al top per le prossime partite.

Inizialmente in panchina per il debutto del suo Manchester United in Premier League perché "fuori forma", Cristiano Ronaldo si è preso un piccolissima rivincita. Infatti, stando a quanto fa intendere il Sunfacendo riferimento ad un post social del club Red Devils, pare proprio che il portoghese si stia mettendo in riga per tornare ad essere al 100%.