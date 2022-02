Cristiano Ronaldo, furia dei social per uno sputo involontario a Elanga

Polemiche attorno al portoghese

Lui non segna, il Manchester United non vince. Questo basterebbe per far capire il momento no di Cristiano Ronaldo in maglia Red Devils. Eppure, ecco un altro motivo di tensione arrivare a disturbare l'ambiente e lo stesso portoghese. Dopo la gara contro il Southampton pareggiata per 1-1, l'asso portoghese è stato al centro di una vera bufera social per uno sputo, apparentemente involontario, arrivato al compagno di squadra Elanga.