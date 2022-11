Cristiano Ronaldo, futuro non in Premier League: l’indizio arriva dalle sue auto…

La separazione tra Cristiano Ronaldo e il Manchester United è ufficiale già da diversi giorni ma ancora è difficile ipotizzare dove il portoghese possa continuare la sua avventura calcistia. Diversi i rumors che lo vorrebbero di ritorno in Portogallo, come tanti sono quelli che parlano di lui in America, nel campionato di MLS.

Un segnale su dove non sarà il suo futuro pare essere arrivato dalle... sue auto. Infatti, in Inghilterra, il Sun spiega come le vetture di CR7 siano già state spostate fuori dal Regno Unito. Il tabloid interpreta il fatto come un chiaro segnale che il futuro dell'ex Juventus e Real Madrid non sarà in Premier League.