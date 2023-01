Cristiano Ronaldo già da record all’Al-Nassr: 30 mila tifosi per la presentazione

Numeri già importantissimi per CR7 all'avvio della sua esperienza in Arabia.

Nelle scorse ore il portoghese aveva mandato un primo messaggio social ai suoi nuovi tifosi chiamandoli a raccolta in vista del suo arrivo. La risposta, dai primi rumors, sembra essere stata immediata. L'evento, infatti, promette di essere spettacolare e da ricordare, e sarebbero attesi almeno 30 mila persone all'interno dello stadio Mrsool Park di Riyad dove, appunto, è in programma quest'oggi 3 gennaio 2023 alle ore 19 locali (le 17 in Italia) la presentazione del cinque volte Pallone d'Oro.

In attesa di scendere per la prima volta in campo con la nuova squadra, quindi, il portoghese sta facendo già registrare numeri da record e di seguito. Non certo una novità per uno come lui. Vedremo quali saranno anche le sue prime dichiarazioni ufficiali con la nuova casacca.