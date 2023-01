Cristiano Ronaldo ha rotto con Jorge Mendes: maxi commissione ad un altro agente

Si moltiplicano i rumors sulla rottura del rapporto tra Cristiano Ronaldo e il suo storico agente Jorge Mendes . Con il passaggio del portoghese all' Al-Nassr , infatti, arriverà anche una maxi commissione al suo procuratore. A quanto pare, però, questo non sarebbe il solito.

Secondo quanto trapela da diversi media come A Bola e il The Athletic, infatti, il rapporto tra CR7 e Mendes sarebbe ai minimi storici e la maxi commissione per il suo passaggio al club arabo da 30 milioni sarebbe finita nelle tasche di un altro procuratore, Ricardo Regufe, 'personal manager' con cui Ronaldo ha stretto amicizia quando ha firmato i suoi primi contratti con una multinazionale nordamericana.