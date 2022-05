Cristiano Ronaldo ha svelato il proprio futuro ai compagni: l’indiscrezione

Il portoghese avrebbe detto ai compagni cosa vorrebbe fare la prossima annata

Una stagione deludente dal punto di vista di squadra, non a livello personale dove Cristiano Ronaldo, come se ce ne fosse bisogno, si è confermato autentico bomber. CR7, nonostante i tanti gol segnati, non è riuscito a trascinare il suo Manchester United ad un trofeo. Non solo. I Red Devils non si sono qualificati alla prossima edizione della Champions League chiudendo un'annata davvero orribile.