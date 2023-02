Ronaldo, sfarzo a ogni costo: ha affittato 17 camere in un hotel di lusso

Dopo essersi trasferito in Arabia Saudita, Ronaldo e la sua famiglia hanno soggiornato nella suite reale del Four Seasons Hotel di Riyadh. La Royal Suite occupa due piani contemporaneamente e ha tutto ciò che ci si aspetta da una casa di lusso: un soggiorno, un ufficio privato, camere da letto, una sala da pranzo, una sala multimediale e persino una stanza con bagno in marmo e vista panoramica su Riyadh.

Lo stesso Four Seasons Hotel si trova nel grattacielo Kingdom Center di ben 99 piani. Si tratta di una vera e propria piccola città, con negozi Gucci e Louis Vuitton , uffici e persino una moschea. E' infatti considerato come uno degli edifici più belli di tutta l'Arabia Saudita.

Alcuni testimoni, inoltre, riferiscono che quando Ronaldo va a cenare in un ristorante, due guardie di sicurezza controllano tutta la zona intorno all'edificio, anche prima del suo arrivo. Da solo, il portoghese, non va da nessuna parte: è accompagnato ovunque da una squadra di assistenti. In totale, il calciatore ha affittato fino a 17 stanze al Four Seasons per tutti quelli che lavorano con lui.